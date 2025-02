Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ hanno ormai ben pochi segreti, dopo l’annuncio di settimana scorsa. I due nuovi smartphone saranno lanciati nel nostro Paese tra pochi giorni, e quest’oggi la casa cinese ha deciso di rilasciare ulteriori dettagli, concentrandosi sul supporto software, sulla batteria e sulla sostenibilità.

Nuovi dettagli su Realme 14 Pro e 14 Pro+: avranno 5 anni di supporto software

Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono stati ufficializzati l’11 febbraio 2025, e proprio in quella data abbiamo potuto conoscere tutte le specifiche tecniche, le peculiarità lato design e il prezzo di vendita consigliato. In attesa del 3 marzo 2025, data di lancio dei nuovi smartphone, la casa cinese sta proponendo ulteriori dettagli: ancora non ha diffuso le indicazioni sulle offerte di lancio, che come promesso saranno particolarmente interessanti, ma ha parlato di supporto software, batteria e non solo.

Per quanto riguarda il software, la serie Realme 14 Pro potrà contare su un supporto di lungo periodo: il produttore fornirà per 5 anni aggiornamenti dell’interfaccia utente, compresi update di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti di funzionalità. Un bel passo avanti per quanto riguarda questa fascia di prezzo.

La nuova serie è una delle prime a risultare completamente conformi alle normative europee in materia di Ecodesign, Etichettatura energetica, Accessibility Act (EAA) e cybersecurity, con il rispetto di caratteristiche di robustezza, riparabilità ed efficienza energetica. Gli smartphone hanno ottenuto la Classe A per la classificazione energetica, verificata attraverso test per la bassa potenza in standby (meno di 0,5 W) e l’elevata efficienza di ricarica (più dell’85%). Il tutto combinato con un imballaggio al 100% privo di plastica. Soddisfa anche i requisiti di cybersecurity dell’UE, garantendo una maggiore sicurezza della rete, una più rigorosa protezione della privacy dei dati personali e migliori funzionalità antifrode.

A livello di batteria, come abbiamo visto, Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ dispongono di unità da 6000 mAh grazie alla tecnologia Flex Pack della casa cinese, che consente di avere autonomie consistenti senza rinunciare a un profilo sottile (7,55 mm su 14 Pro e 8 mm su 14 Pro+). In base a quanto dichiarato, entrambi i modelli soddisfano i requisiti UE di 1000 cicli con l’80% di conservazione della capacità, per prestazioni affidabili negli anni. Dispongono di certificazione TÜV Rheinland come smartphone rugged, ma anche di certificazioni IP66, IP68 e IP69 contro acqua e polvere e di certificazione di resistenza agli urti di livello militare.

Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ saranno lanciati ufficialmente il 3 marzo 2025 durante il Mobile World Congress di Barcellona: come abbiamo visto potranno contare su SoC MediaTek Dimensity 7300 o Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e saranno i primi a proporre una scocca posteriore con pigmenti avanzati che reagiscono alle temperature, consentendo alla cover di passare dal bianco perla al blu quando le temperature scendono sotto i 16° C.