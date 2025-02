Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale di OPPO Find N5, atteso nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese.

Già da alcuni giorni OPPO ha iniziato la campagna mediatica che ci accompagnerà fino al momento del lancio dello smartphone e nelle scorse ore è arrivata una nuova anticipazione attraverso Pete Lau, co-fondatore di OPPO, che su X ha svelato un’interessante funzionalità.

Svelata una delle nuove funzionalità di OPPO Find N5

A dire di Pete Lau, la tecnologia dovrebbe rendere la vita facile e “fluida” ed è proprio per tale ragione che il team del produttore cinese ha sviluppato un sistema per consentire a coloro che acquisteranno OPPO Find N5 di controllare da remoto il proprio Mac.

Tramite tale sistema, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare i file e apportare delle modifiche in tempo reale, migliorando così il livello di produttività e assicurando una maggiore interazione tra i dispositivi.

Non c’è da stupirsi più di tanto per l’introduzione di tale funzionalità: il popolare produttore, infatti, desidera sfruttare le generose dimensioni dello schermo del suo nuovo smartphone pieghevole per consentire agli utenti di usarlo anche in ambito lavorativo.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di OPPO Find N5 non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un display interno da ben 8,12 pollici di diagonale, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel, una batteria da 5.600 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 80 W) e una scocca in titanio con uno spessore da aperto ridotto ad appena 4,6 mm.

La presentazione ufficiale è in programma per giovedì 20 febbraio, giorno in cui scopriremo quando lo smartphone arriverà in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.