Per la presentazione della serie Google Pixel 10 mancano ancora diversi mesi ma in Rete si continuano a susseguire le indiscrezioni relative ai prossimi smartphone di punta del colosso di Mountain View.

Nelle scorse ore sono emersi quelli che dovrebbero essere i codici prodotto di quattro modelli secondo il database di GSMA, ossia quello base, quello Pro, quello Pro XL e quello Pro Fold.

I presunti nomi in codice della serie Google Pixel 10

Stando alle indiscrezioni, anche per il 2025 il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare quattro modelli e una sorta di conferma è arrivata dal database di GSMA, ove sono stati scovati quelli che dovrebbero essere i numeri modello dei vari telefoni.

Google Pixel 10 dovrebbe avere come numero modello le sigle “GLBW0” e “GL066” mentre la variante Pro dovrebbe avere come numero modello le sigle “G4QUR” e “GN4F5“.

Andando a salire di dimensioni e di prezzo, Google Pixel 10 Pro XL dovrebbe avere come numero modello la sigla “GUL82” e la versione Pro Fold dovrebbe avere come numero modello la sigla “GU0NP“.

Queste registrazioni nel database di GSMA indicano che Google sta finalizzando le varie approvazioni normative per i suoi smartphone di prossima generazione e confermano non solo l’esistenza della nuova serie Pixel ma anche che il suo lancio ufficiale si avvicina a grandi passi.

Ricordiamo che tra le principali novità di questa serie vi è senza dubbio il processore Google Tensor G5, la cui realizzazione è stata affidata a TSMC, con la speranza che sia in grado di garantire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica, avvicinandosi a quanto viene offerto dalle CPU di punta di Qualcomm.

La serie Google Pixel 10 dovrebbe essere presentata ad agosto mentre per l’esordio sul mercato probabilmente ci sarà da avere pazienza per qualche settimana in più.