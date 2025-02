Realme ha annunciato che il GT 7 Pro riceverà due aggiornamenti importanti nei prossimi mesi: il supporto a UFS 4.1 e la ricarica bypass. Questa notizia arriva poco dopo il lancio della versione Racing Edition, che già integra queste funzionalità, ma con qualche differenza rispetto al modello standard, come un display diverso e fotocamere leggermente meno performanti.

A dare la conferma è stato Chase Xu, Vicepresidente di Realme, che ha dichiarato che gli aggiornamenti arriveranno in due fasi. La ricarica bypass sarà disponibile a marzo, mentre il supporto a UFS 4.1 arriverà ad aprile. Per ora, però, si parla solo della versione cinese del GT 7 Pro e non è ancora chiaro se anche il modello globale riceverà le stesse novità.

Ma cosa significano, in pratica, questi aggiornamenti? UFS 4.1 è un’evoluzione di UFS 4.0 e porta miglioramenti nelle prestazioni, nella gestione della memoria e nella sicurezza. In parole semplici, significa app più rapide ad aprirsi, trasferimenti di file più veloci e una fluidità generale migliorata, specialmente nei giochi o nelle operazioni più pesanti. Anche se il GT 7 Pro ha già un’ottima memoria veloce, questo upgrade dovrebbe renderlo ancora più reattivo.

La ricarica bypass, invece, è una funzione molto utile per chi utilizza il telefono mentre è collegato alla corrente, per esempio durante sessioni di gaming o videochiamate lunghe. Questa tecnologia fa in modo che l’energia vada direttamente ai componenti del telefono senza passare dalla batteria, riducendo così il calore generato e il consumo della batteria stessa. In pratica, si tratta di un modo per preservare la salute della batteria nel lungo periodo, evitando il surriscaldamento e l’usura precoce.

Realme ha voluto sottolineare che la serie GT continua a puntare sulle prestazioni e sull’esperienza gaming, ascoltando il feedback degli utenti. Tuttavia, resta da vedere se queste novità saranno disponibili anche per la versione globale del GT 7 Pro. L’azienda non ha ancora dato una risposta definitiva su questo punto, ma considerando che si tratta di miglioramenti software, c’è una buona possibilità che possano arrivare in futuro.