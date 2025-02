Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni offerte dal colosso di Mountain View, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più accattivante e ricca di possibilità di personalizzazione.

L’ultimo esempio in ordine di tempo di tale incessante lavoro ci arriva dall’app di Google Drive per Android, che per alcuni utenti ha apportato una curiosa modifica relativa al tasto FAB (quello che viene usato per la creazione di un nuovo contenuto).

Google Drive introduce una modifica grafica strana

Material 3 offre agli sviluppatori tre opzioni per quanto riguarda le dimensioni del pulsante di azione mobile (piccola, media e grande) e pare che l’app Google Drive per Android sia destinata ad adottare quella grande.

Con la versione 2.25.060.0 dell’applicazione, infatti, alcuni utenti Android hanno iniziato a visualizzare un tasto FAB di dimensioni a dir poco generose e che “stona” un po’ con il resto dell’interfaccia, risultando un po’ troppo ingombrante.

Ecco a confronto la precedente versione e quella nuova:

Al momento non è chiaro se si tratti di una modifica voluta o di un semplice bug e per saperne di più su quelle che sono le intenzioni del team di sviluppatori di Google non ci resta altro da fare che attendere qualche giorno, in modo da scoprire se questo tasto più grande scomparirà per chi lo ha già ricevuto o, al contrario, se la sua disponibilità sarà estesa a sempre più utenti.

Potete scaricare le varie versioni di Google Drive per Android man mano che verranno rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione è disponibile dal Google Play Store attraverso il seguente badge: