Nel corso delle ultime ore la compagnia Realme ha aggiunto al mercato cinese una nuova variante per la sua serie top di gamma, ovvero Realme GT 7 Pro Racing Edition, che si presenta con un prezzo competitivo e specifiche di tutto rispetto: scopriamole insieme nel dettaglio.

Realme GT 7 Pro Racing Edition: lo smartphone con Snapdragon 8 Elite più economico

Il nuovo modello di Realme vanta un display OLED BOE S2 da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K, una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e un picco di luminosità di 6000 nit, oltre al supporto agli standard HDR10+ e Dolby Vision.

Al suo interno troviamo il nuovo chip octa-core Snapdragon 8 Elite con frequenza massima di 4,32 GHz, abbinato ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5x e una memoria interna UFS 4,1 fino a 512 GB. Realme GT 7 Pro Racing Edition ospita una batteria in silicio-carbonio da 6500 mAh di capacità, offrendo il supporto alla ricarica rapida da 120 W di potenza, che consente di ricaricarlo al 50% in circa 14 minuti.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale Sony IMX896 da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un sensore ultra-wide da 8 megapixel e un sensore frontale Samsung S5K3P9 da 16 megapixel. Tra le funzionalità principali figurano il sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display, speaker dual-stereo con supporto a Dolby Atmos, Dual-SIM, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Il nuovo modello presenta l’interfaccia Realme UI 6, basata sul sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno. Realme GT 7 Pro Racing Edition offre inoltre le certificazioni IP68/IP69 che ne attestano la resistenza all’acqua e alla polvere.

Vi riportiamo dunque il listino prezzi di Realme GT 7 Pro Racing Edition per il mercato cinese:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 3099 yuan (circa 406 euro)

16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 3299 yuan (circa 433 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a 3699 yuan (circa 485 euro)

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a 4999 yuan (circa 656 euro)

Realme GT 7 Pro Edition sarà disponibile in Cina a partire dalla giornata di oggi: al momento non conosciamo dettagli in merito ad una possibile uscita della nuova variante sul territorio occidentale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da parte di Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.