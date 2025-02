Tra gli smartphone che saranno lanciati entro la fine del 2025 vi sono anche quelli della serie OPPO Find X9, che probabilmente sul mercato andranno a competere direttamente con i modelli della gamma iPhone 17.

Almeno ciò è quanto emerge da una recente indiscrezione proveniente dalla Cina e secondo la quale dovrebbero essere quattro gli smartphone della nuova serie di punta di OPPO.

Cosa sappiamo della serie OPPO Find X9

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, il produttore avrebbe in programma di lanciare non soltanto una versione base di OPPO Find X9 e una Plus ma anche una variante Pro e un modello Ultra ed è probabile che, quantomeno dal punto di vista marketing, andranno a sfidare rispettivamente Phone 17, 17 Plus, 17 Pro e 17 Pro Max.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono molte informazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di questi smartphone, che dovrebbero avere tutti un display piatto.

Per quanto riguarda il processore, ci sono buone possibilità che OPPO Find X9 Ultra arrivi sul mercato con Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, CPU che dovrebbe essere presentata negli ultimi mesi del 2025 mentre gli altri tre modelli dovrebbero poter fare affidamento sul SoC MediaTek Dimensity 9500.

La serie OPPO Find X9 potrebbe essere lanciata ad ottobre, per fare il proprio esordio ufficiale dapprima in Cina e arrivare negli altri mercati qualche settimana dopo.

Sempre Digital Chat Station ha anche svelato un dettaglio su un altro telefono di OPPO in arrivo, dotato di un display da 6,3 pollici e che dovrebbe essere lanciato il prossimo mese in Cina con un nome diverso da quello pensato sino ad oggi, ossia “OPPO Find X8 Mini”. Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più.