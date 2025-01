Oramai da settimane si parla del ban di TikTok negli Stati Uniti e nelle scorse ore il fatidico momento è arrivato: la popolare applicazione non è più disponibile negli USA.

E la conferma della fine dell’avventura di TikTok negli Stati Uniti (quantomeno per il momento) è arrivata non soltanto dal Google Play Store ma anche dallo stesso team di questo social network, tanto amato soprattutto dai giovanissimi.

TikTok per il momento saluta gli utenti statunitensi

Da ieri per gli utenti negli USA l’applicazione ha iniziato a mostrare un avviso per informarli che a causa delle nuove norme introdotte nel Paese il servizio sarà “temporaneamente non disponibile”, aggiungendo che il team di ByteDance (l’azienda cinese che gestice l’app) è al lavoro per ritornare il prima possibile alla normalità.

E nella serata è arrivato anche il provvedimento di effettivo spegnimento dei server e quando si apre l’applicazione gli utenti vengono informati che TikTok non è disponibile negli Stati Uniti a causa di una nuova legge.

Tuttavia il team di ByteDance lascia aperta una piccola speranza per gli utenti, in quanto ricorda loro che il neo eletto Presidente Trump ha già reso noto che collaborerà con l’azienda per trovare una soluzione per ripristinare TikTok.

L’applicazione è anche stata rimossa dal Google Play Store negli USA, ove gli utenti visualizzeranno un banner che li informa che non è disponibile. E dallo store di Android sono state rimosse anche le app TikTok Lite e TikTok Shop Seller Center: in sostanza, nella versione statunitense dello store di Google non vi sono più applicazioni collegate a questo social network.

Ma il ban ha colpito anche Marvel Snap, gioco di battaglia di carte sviluppato dall’azienda californiana Second Dinner e pubblicato da Nuverse, una società di proprietà di ByteDance.

A fornire dettagli sulla rimozione di Marvel Snap dal Google Play Store è stato lo stesso team di Second Dinner, che su X ha confermato che al momento l’app non è disponibile negli Stati Uniti, rassicurando gli utenti di essere al lavoro per rendere nuovamente il gioco disponibile.

Le nuove norme statunitensi dovrebbero colpire anche altre applicazioni legate più o meno direttamente a ByteDance e che nel giro di pochi giorni dovrebbero essere rimosse dagli store ufficiali di Android e iOS.