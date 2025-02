Sebbene la serie Samsung Galaxy S25 abbia fatto il suo esordio ufficiale sul mercato soltanto questa settimana, già da un po’ in Rete si susseguono le prime anticipazioni sulla generazione del prossimo anno: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S26.

Se per gli smartphone del 2025 il colosso coreano ha deciso di puntare su una soluzione unica per quanto riguarda il processore, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il prossimo anno il produttore potrebbe tornare a fare delle differenziazioni tra i vari modelli, così com’è avvenuto del resto anche per la serie Samsung Galaxy S24.

Una sorpresa poco gradita per la serie Samsung Galaxy S26

Stando alle indiscrezioni che provengono dalla Corea del Sud, Samsung avrebbe raggiunto una resa di oltre il 30% nella produzione di prova del processore Exynos 2600 da 2 nm (si tratta della percentuale di chip prodotti che sono completamente funzionanti).

Tanto per avere un termine di paragone, lo scorso anno è emerso che il tasso di resa del chip Exynos 2500 era intorno al 20% mentre l’obiettivo minimo da raggiungere per valutare un’eventuale produzione di massa è il 60%.

Pare che Samsung abbia optato per il Qualcomm Snapdragon 8 Elite su tutti i modelli della serie Galaxy S25 proprio a causa delle scarsa resa di Exynos 2500 e se effettivamente Exynos 2600 dovesse già vantare un tasso di resa più elevato ci sarebbero delle concrete possibilità che finisca per essere utilizzato su alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S26.

Fino a questo momento le CPU di Qualcomm hanno garantito prestazioni migliori rispetto a quelle del colosso coreano ma l’eventuale adozione di Exynos 2600 consentirebbe al produttore di lanciare la serie Samsung Galaxy S26 ad un prezzo più contenuto, magari riuscendo ad evitare gli attesi e temuti aumenti.

Ad ogni modo, ci sono ancora alcuni mesi prima che il colosso coreano prenda una decisione definitiva su quale CPU animerà la prossima generazione di punta dell’azienda.