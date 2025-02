Uno degli accessori smart firmati Amazon è in super offerta in queste ore, con un prezzo da vero e proprio minimo storico: si tratta di Echo Auto di ultima generazione, proposto sul sito con uno sconto di quasi il 60% rispetto al prezzo di listino.

Echo Auto di ultima generazione è in offerta al minimo storico

Echo Auto, giunto alla seconda generazione, è un accessorio che può risultare particolarmente utile a bordo dell’auto, soprattutto in quelle non proprio uscite l’altro ieri dal concessionario. È progettato soprattutto per i veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato e permette di abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare le chiamate, rispondere ai messaggi e non solo: tutto attraverso i comandi vocali.

Grazie al collegamento Bluetooth allo smartphone, basta la voce per effettuare una telefonata (anche a un dispositivo Echo compatibile a casa), riprodurre una specifica playlist o un podcast da Amazon Music, Spotify, Apple Music e così via, o anche per controllare a distanza i dispositivi della smart home compatibili (come luci, termostato, etc. etc.) e rispondere alle domande (sul meteo, sugli impegni della giornata, sul traffico, etc. etc.).

Tutto ovviamente senza che il guidatore debba distogliere lo sguardo dalla strada o togliere le mani dal volante. Ha un design sottile, adatto per un facile posizionamento all’interno del veicolo, e grazie ai cinque microfoni integrati non teme i rumori del traffico o dell’aria del condizionatore. Come altri dispositivi della gamma, è progettato con elementi per la protezione e il controllo della privacy: include un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.

Echo Auto di seconda generazione è stato lanciato al prezzo consigliato di 69,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo al minimo storico di Amazon con uno sconto di quasi il 60%: è infatti disponibile a 29,99 euro, con consegna gratuita e rapida (anche in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.