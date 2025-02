A luglio 2024 Samsung ha presentato le cuffie Galaxy Buds3 e Buds3 Pro con un design tutto nuovo e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Ora Samsung sta lanciando un nuovo aggiornamento per la sua app complementare che rinnova il widget di controllo per adattarlo al design aggiornato della One UI 7.

La nuova versione di Samsung Galaxy Buds3 Pro Manager introduce un widget un po’ più grande con icone maggiorate che mostrano l’impostazione corrente anche quando le cuffie non sono connesse.

Al posto del cursore ora è presente un nuovo interruttore che permette di personalizzare la colorazione dello sfondo. C’è anche la possibilità di scegliere il tema (modalità scura, chiara o di sistema), inoltre c’è anche un cursore per regolare la trasparenza dello sfondo. Ecco un’anteprima.

Samsung rinnova il widget delle cuffie Galaxy Buds3 Pro

Questa novità è presente nella versione 7.0 di Samsung Galaxy Buds3 Pro Manager e attualmente è in fase di rilascio tramite Samsung Galaxy Store e Google Play Store.

L’aggiornamento dovrebbe raggiungere tutti gli utenti entro le prossime settimane e possiamo aspettarci che anche altri modelli di cuffie Samsung Galaxy Buds riceveranno presto aggiornamenti simili per quanto riguarda il design del widget.

L’esordio della One UI 7 stabile è avvenuto con Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma il colosso sudcoreano deve ancora annunciare ulteriori dettagli su quando l’aggiornamento basato su Android 15 approderà sui dispositivi Galaxy precedenti.