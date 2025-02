Dalla Thailandia arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia alta targato ASUS: stiamo parlando di ASUS ROG Phone 9 FE. Può essere considerato una sorta di via di mezzo tra ASUS ROG Phone 9 e ASUS ROG Phone 8, forte di una dotazione tecnica di grande qualità e di un design che richiama quello solitamente usato dal produttore per i modelli della serie ROG.

Le principali caratteristiche di ASUS ROG Phone 9 FE

Forte di un ampio display Samsung E6 AMOLED da 6,78 pollici, il nuovo smartphone di ASUS è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e può contare su una batteria da 5.500 mAh. Queste sono le sue principali caratteristiche:

display Samsung E6 AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 × 1.080 pixel), refresh rate da 1 a 120 Hz (185 Hz nel gaming), supporto HDR 10-bit, fino a 2.500 nit di luminosità, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con GPU Adreno 750

16 GB di RAM

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

fotocamera frontale da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel (1/1.56″, apertura f/1,9, stabilizzazione Gimbal a 6 assi), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore macro da 5 megapixel

supporto Dual SIM (nano + nano)

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

ingresso jack audio da 3,5 mm, due altoparlanti

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP68)

batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e wireless a 15 W

Android 15 con interfaccia ROG UI

dimensioni: 163,8 × 76,8 × 8,9 mm

peso: 225 grammi

In Thailandia ASUS ROG Phone 9 FE è stato lanciato nella colorazione Phantom Black ad un prezzo pari, al cambio, a circa 850 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se lo smartphone arriverà anche in Italia e a quale prezzo.