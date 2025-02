Buone notizie per alcuni utenti Tiscali Mobile: l’operatore, infatti, nelle scorse ore ha reso noto di avere in programma una nuova rimodulazione.

In particolare, ad essere interessate sarebbero solo alcune vecchie tariffe (non più in commercio), per i cui utenti l’operatore telefonico ha deciso di applicare il passaggio ad un’offerta Smart Open, consentendo loro di poter usufruire di un quantitativo maggiore di traffico dati e di minuti senza un aumento del canone mensile.

Cosa cambia per gli utenti Tiscali Mobile

Questa è la comunicazione ufficiale dell’operatore:

LA TUA OFFERTA MOBILE SI ARRICHISCE! PIU’ GIGA E MINUTI ALLO STESSO PREZZO: X,99 EURO AL MESE

Lavoriamo ogni giorno per migliorare il nostro servizio e poterti offrire una soluzione sempre più ricca e in linea con le tue esigenze, per questo abbiamo un’importante notizia per te!

Aggiorneremo le condizioni del tuo contratto Tiscali Mobile e potrai passare al nuovo piano Smart Open: l’offerta che include ogni mese più Giga e più minuti senza alcun aumento di prezzo.

Con Smart Open avrai inclusi ogni mese:

Più Giga per navigare senza pensieri

Più Minuti per parlare e rimanere in contatto con chi desideri, quando vuoi

Zero costi aggiuntivi, senza alcun aumento di prezzo o costi nascosti

Trascorsi 30 giorni dalla ricezione del messaggio di rimodulazione, il passaggio al nuovo piano tariffario sarà effettivo al successivo rinnovo della propria offerta.

Sebbene si tratti di una rimodulazione favorevole per gli utenti, è comunque possibile esercitare il diritto di recesso e cessare il contratto o passare ad un altro operatore senza costi aggiuntivi. Ciò sarà possibile compilando il modulo sull’area MyTiscali del sito dell’operatore, inviando una PEC all’indirizzo cessazionecontratti@legalmail.it, contattando il Servizio Clienti o recandosi in un punto vedita di Tiscali.