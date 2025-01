Samsung ha iniziato il 2025 lanciando l’attesissima serie Samsung Galaxy S25, il cui esordio ufficiale sul mercato è in programma per la prossima settimana.

Ma per quest’anno il colosso coreano ha in lista d’attesa diversi altri interessanti smartphone, come il chiacchierato Samsung Galaxy S25 Edge e la nuova generazione dei pieghevoli dell’azienda, ossia Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7.

CPU e memoria di Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7

Nei giorni scorsi è emerso che per Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 il produttore coreano dovrebbe mantenere i medesimi prezzi della precedente generazione, scongiurando così il pericolo di aumenti, che la continua crescita dei costi delle varie componenti renderebbe non così inaspettati.

Nelle ultime ore in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni, riportate su X dal leaker PandaFlash, sui due pieghevoli del 2025 di Samsung, che dovrebbero arrivare sul mercato con una differenza importante per quanto riguarda il processore: Samsung Galaxy Z Fold7, infatti, dovrebbe essere animato da Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU più potente tra quelle attualmente disponibili (usata anche sulla serie Samsung Galaxy S25) mentre Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe fare affidamento su Samsung Exynos 2500 (quantomeno in alcuni mercati).

Passando alla memoria, Samsung Galaxy Z Fold7 dovrebbe vantare 12 GB di RAM e offrire agli utenti tre opzioni per lo storage (256 GB, 512 GB e 1 TB), esattamente come la precedente generazione. Samsung Galaxy Z Flip7, invece, sul mercato dovrebbe arrivare con 12 GB di RAM e solo due opzioni per lo storage (256 GB e 512 GB), rinunciando alla variante da 128 GB che in alcuni Paesi è stata disponibile per Samsung Galaxy Z Flip6.

Per la presentazione ufficiale dei due pieghevoli di Samsung ci sarà da avere pazienza sino all’estate.