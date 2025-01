Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) perdono rapidamente efficienza nel tempo, ma alcuni ricercatori hanno sviluppato una nuova batteria agli ioni di alluminio (Al-ion) che potrebbe cambiare i sistemi di accumulo di energia.

La maggior parte delle batterie agli ioni di litio subisce enormi cali di prestazioni dopo 500-1.500 cicli e quindi durando in genere 2-3 anni con un utilizzo quotidiano, mentre la nuova batteria agli ioni di alluminio conserva il 99% della sua capacità dopo 10.000 cicli di carica, pertanto potrebbe durare quasi 30 anni se caricata una volta al giorno.

Tuttavia questa batteria non sarebbe ideale per gli smartphone, poiché gli utenti potrebbero finire per buttare via dei dispositivi con una batteria ancora in ottimo stato, quindi sarebbe più adatta per dispositivi progettati per durare decenni, come i sistemi di accumulo per le reti energetiche.

Le normali batterie agli ioni di litio hanno elevati costi di produzione, rischi di incendio e ridotta longevità, mentre le batterie agli ioni di alluminio hanno costo più basso e una maggiore durata. Secondo quanto riportato da ACS Central Science questa tecnologia riduce problemi comuni come degradazione e rischi per la sicurezza.

Questa nuova batteria risolve i problemi comuni della tecnologia agli ioni di alluminio riducendo la perdita di prestazioni e i rischi posti dagli elettroliti liquidi utilizzando un elettrolita allo stato solido stabilizzato con un sale di alluminio in ingresso.

Questa soluzione migliora la stabilità della batteria e riduce la corrosione, un problema comune nei progetti precedenti, inoltre i ricercatori hanno aggiunto fluorometilene carbonato che forma uno strato protettivo sugli elettrodi arrestando la formazione di cristalli di alluminio dannosi.

Questa nuova batteria agli ioni di alluminio è anche sicura e sostenibile

Durante i test la batteria è risultata altamente resistente all’umidità e ha mostrato stabilità fisica e termica, anche a temperature elevate fino a 200°C, inoltre ha anche sopportato ripetuti stress meccanici senza perdita di prestazioni.

Un altro grande vantaggio di questa batteria è la sua riciclabilità, in quanto una grande porzione del sale di alluminio può essere facilmente recuperata e riutilizzata, rendendola più sostenibile rispetto ad altre opzioni.

Nel complesso sembrano esserci le premesse per un importante passo avanti nel settore dell’accumulo di energia, ma bisognerà vedere se un domani questa soluzione troverà effettivamente applicazione nel mondo.