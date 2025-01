Google Chrome è il browser più popolare su Android, ma Kiwi Browser è una delle alternative più apprezzate dagli utenti per il suo supporto per le estensioni di Chrome.

Purtroppo Kiwi Browser sta per arrivare al capolinea, in quanto ora è stato “archiviato” e non compare più nel Google Play Store.

Apprendiamo dal canale Kiwi Discord che il browser non verrà più supportato dopo questo mese di gennaio, ma sorprendentemente lo sviluppatore Arnaud42 fa notare che il codice di Kiwi per il supporto delle estensioni è stato integrato in Microsoft Edge Canary per Android.

Kiwi Browser chiude, ma continuerà a vivere in Microsoft Edge

Kiwi Browser vivrà nel browser di Microsoft, tuttavia richiede di abilitare le opzioni sviluppatore toccando più volte il numero di build di Microsoft Edge e di visitare le opzioni sviluppatore > Installazione estensione tramite ID.