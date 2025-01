La serie Samsung Galaxy S25 è stata svelata ieri e oltre a tutte le novità in termini di specifiche e funzionalità, i nuovi smartphone introducono anche nuovi sfondi che completano le varianti dei vari modelli della gamma.

Ora possiamo mettere le mani sugli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Gli sfondi della gamma Samsung Galaxy S25 presentano un design minimalista e incorporano l’iconica lettera “S” al centro in diverse tonalità.

Sfondi Samsung Galaxy S25 e S25+

Previous Next Fullscreen

Sfondi Samsung Galaxy S25 Ultra

Previous Next Fullscreen

Come applicare gli sfondi ufficiali della serie Samsung Galaxy S25 sul vostro smartphone

Le immagini della galleria sono già in alta definizione, quindi è sufficiente scaricarle e successivamente applicarle sul vostro smartphone.

Per impostare lo sfondo come schermata iniziale o schermata di blocco di uno smartphone Android, in genere basta aprire l’immagine, toccare l’icona a tre punti verticali e scegliere l’opzione Imposta come sfondo presente nel menu che appare.

La serie Samsung Galaxy S25 vuole portare le capacità di Galaxy AI a un livello superiore, rendendolo un partner super intelligente che aiuta a vivere la quotidianità in modo più smart.

Sulla gamma Galaxy S25, Galaxy AI offre un’elaborazione AI più avanzata direttamente sul dispositivo, migliorando il comparto fotografico grazie a ProVisual Engine di nuova generazione e offrendo prestazioni di livello ancora più alto grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite presente su tutti e tre i modelli. Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa.