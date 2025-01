Sempre meno settimane ci separano dal possibile lancio della nuova serie POCO F7, che andrà a comprendere anche il modello Ultra. In particolare, un nuovo report delle ultime ore indicherebbe che POCO F7 Ultra sarà una versione “rebrand” di Redmi K80 Pro, modello di smartphone presentato l’anno scorso per il mercato cinese: scopriamone insieme le principali caratteristiche e funzionalità.

POCO F7 Ultra: le specifiche attese

Il nuovo modello top di gamma monterà al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite, che verrà alimentato da una batteria da 6000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica via cavo da 120 W e alla ricarica wireless da 50 W di potenza. Il modello Ultra presenterà un display OLED da 6,67 pollici di diagonale, con densità pari a 556 PPI e una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un sensore ultrawide da 32 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 2,5 X. POCO F7 Ultra presenterà inoltre le certificazioni IP68 e IP69, garantendo così resistenza ad acqua e polvere. Secondo quanto riportato da alcuni listini e certificazioni statunitensi, il nuovo POCO F7 Ultra sarà disponibile rispettivamente nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Chiaramente ricordiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di POCO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.