Horizon è un’applicazione che offre sfondi animati in qualità 4K per smartphone e tablet Android e per smartwatch Wear OS. In pratica è come avere un’app di sfondi unica, piuttosto che una per ogni categoria di dispositivo.

L’app offre splendidi sfondi con bellissime animazioni in tempo reale di albe, tramonti, fasi lunari e meteo, con la possibilità di personalizzarli per abbinarli al proprio stile.

L’app proietta sullo sfondo le previsioni meteorologiche in tempo reale. Ad esempio, tramonti e albe vengono mostrati esattamente mentre accadono realmente nella località.

Il widget incluso nella schermata principale permette di vedere le previsioni meteorologiche in qualsiasi momento e toccando l’ora desiderata sul widget si accede a una previsione animata per quel momento specifico. Ecco un video che mostra di cosa stiamo parlando.

Horizon include sfondi animati 4K per ogni dispositivo

Il quadrante dell’orologio ha le stesse funzionalità dello sfondo animato e gli smartwatch Wear OS sono supportati, eccetto quelli rilasciati con Wear OS 5.

L’app Horizon è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità e offre acquisti in-app opzionali per chi desidera supportare lo sviluppatore.

Se siete interessati a seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.1 o versioni successive.