Xiaomi ha appena presentato i suoi Mijia Smart Dumbbells, dispositivi per il fitness che potrebbero fare la felicità di coloro che si allenano a casa con frequenza e sono sempre alla ricerca di prodotti in grado di migliorare l’efficienza del proprio training domestico. Come suggerisce il loro stesso nome, si tratta infatti di manubri intelligenti, integrati con l’app Mi Home ma altresì in grado di fornire alcuni dati molto importanti sullo stesso display di cui sono dotati.

Sostenuti da una campagna di crowdfunding che partirà l’8 gennaio per un prezzo a partire da 99 yuan (circa 13 euro), questi innovativi manubri hanno delle caratteristiche di tutto rilievo che meritano di essere approfondite e che, per certi versi, sono perfettamente coerenti con l’abitudine di Xiaomi di dirottare sul proprio sub-brand Mijia i gadget più particolari.

I manubri smart di Xiaomi sono l’evoluzione smart per gli amanti del fitness domestico

Per prima cosa, notiamo che i manubri sono dotati di sensori di movimento a sei assi ad elevata precisione, suddivisi in un giroscopio a tre assi e in un accelerometro a tre assi: insieme, i sensori assicurano un tracciamento molto accurato del movimento, permettendo così a chi si esercita con loro di capire se si sta svolgendo correttamente un esercizio, o se invece sia necessario adottare una migliore pratica.

L’impugnatura dei manubri è ergonomica e ha un diametro di 32 mm. La finitura opaca antiscivolo non solamente permette di garantire una presa sicura e confortevole, ma consente altresì ai manubri di annoverare uno stile minimale ed elegante, peraltro non nuovo in casa Xiaomi.

Si rileva inoltre che il design incorpora anche uno sgancio rapido dei pesi, permettendo di passare da una configurazione da 1 kg a una di 2 kg senza particolari sforzi e in tutta sicurezza. Ancora, è presente un display LED che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle metriche dell’esercizio, come le ripetizioni, la durata e le calorie bruciate: riportando i dati direttamente sull’impugnatura, migliora l’accessibilità alle informazioni più importanti, permettendo così all’utente di concentrarsi sul proprio allenamento senza la necessità di controllare lo smartphone o seguendo un monitoraggio manuale.

L’alimentazione avviene con due batterie AAA che – afferma Xiaomi – garantiscono fino a 177 giorni di utilizzo. Viene inoltre supportata l’integrazione con l’app Mi Home, grazie alla quale gli utenti potranno anche accedere a dei video corsi professionali tenuti da trainer certificati. La presenza di una guida vocale e di incoraggiamenti in tempo reale dovrebbero permettere di avere qualche stimolo in più per motivarsi durante il training.

Inoltre, ricordiamo che l’app permette agli utenti di personalizzare le modalità di allenamento, le intensità e gli obiettivi sulla base del proprio livello di forza fisica e delle proprie preferenze personali. È inclusa una gestione avanzata dei dati, con memoria della cronologia degli allenamenti in cloud e generazione periodica di report completi.

Un prezzo low-cost che potrebbe attirare molti compratori

I manubri sono resi disponibili in due diverse configurazioni. La prima è da 2 kg (1 kg x 2) e ha un prezzo di 99 yuan (circa 13 euro) mentre la seconda versione è un set che include anche quattro pesi aggiuntivi da 0,5 kg per personalizzare meglio i carichi, e ha un prezzo di 158 yuan (circa 20,70 euro).

Con prezzi così concorrenziali, è ben possibile che i manubri di Xiaomi possano catturare ben più di qualche attenzione quando arriveranno sul mercato, sebbene la loro limitata estensione di peso non potrà che contenerne la platea di utilizzatori.