Chi acquista un dispositivo Samsung spesso lo fa non soltanto per il design e la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Ciò, ovviamente, non riguarda soltanto gli smartphone e i tablet ma anche gli smartwatch, dispositivi per i quali pare sia in programma l’introduzione di una nuova interessante funzionalità.

Samsung prepara una grande novità per gli smartwatch

Durante l’analisi del codice dell’app SmartThings per Wear OS (la versione 1.3.12.9) sono stati scovati dei riferimenti ad una funzionalità chiamata Pointer Mode e che dovrebbe rappresentare un’esclusiva degli smartwatch Samsung Galaxy. Queste sono le stringhe in questione:

<string name=”pointer_mode”>Pointer Mode</string>

<string name=”pointer_mode_app_support_toast”>Pointer mode may not be supported in all apps</string>

<string name=”pointer_mode_gesture_control”>To use Pointer mode, disable all gesture controls.</string>

<string name=”pointer_mode_screen_text”>You can use gesture while on this screen</string>

<string name=”pointer_mode_setings_Low”>Low</string>

<string name=”pointer_mode_settings_High”>High</string>

<string name=”pointer_mode_settings_Mid”>Mid</string>

<string name=”pointer_mode_suggestion”>You can activate the Pointer mode by shaking your watch hand</string>

<string name=”pointer_mode_universal_gesture”>To use Pointer mode, disable Universal Gesture.</string>

<string name=”pointer_mode_view_tutorial”>View Tutorial</string>

<string name=”no_pointer_mode_supported_tv”>You don’t have any devices that support Pointer mode.</string>

<string name=”user_instruction_1″>Activate Pointer mode with shake gesture</string>

<string name=”user_instruction_2″>Pinch to select</string>

<string name=”user_instruction_3″>Make a fist to go back</string>

<string name=”user_instruction_4″>Make a fist twice to go Home</string>

<string name=”user_instruction_5″>Move your wrists back and forth to play/pause</string>

<string name=”user_instruction_6″>Rotate bezel to scroll up or down on your TV</string>

<string name=”user_instruction_7″>Use your wrist to control the cursor’s movement</string>

In pratica, attraverso questa inedita Modalità Puntatore, gli utenti dovrebbero poter usare lo smartwatch per controllare la TV attraverso apposite gesture. Il seguente video permette di farsi un’idea di come dovrebbe funzionare il sistema ideato da Samsung:

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Samsung per scoprire se tale funzionalità sarà davvero implementata e se sarà un’esclusiva dei nuovi modelli di smartwatch dell’azienda.