Recentemente, Xiaomi ha modificato la sua politica riguardo lo sblocco del bootloader. Sebbene questa decisione sia principalmente volta a migliorare la sicurezza, la maggior parte degli utenti globali probabilmente non noterà alcun cambiamento. Tuttavia, per sviluppatori e appassionati di tecnologia, questa nuova direzione potrebbe non essere vista di buon occhio.

Sarà possibile sbloccare il bootloader di un solo dispositivo all’anno

Il bootloader, per chi non lo sapesse, è il primo programma che viene eseguito quando si accende un dispositivo. Ha il compito di inizializzare l’hardware e caricare il sistema operativo rendendo così possibile il funzionamento di quel device.

Se gli utenti comuni non sanno cosa siano o non conoscono la differenza rispetto al sistema operativo, sono particolarmente utili per sviluppatori o utenti esperti che desiderano installare ROM personalizzate (sistemi operativi alternativi), ottenere i permessi di root (che permettono di avere il controllo completo sul dispositivo) o testare versioni di software non ufficiali per esplorare nuove funzionalità o miglioramenti.

In passato, Xiaomi consentiva di sbloccare fino a tre dispositivi all’anno, tanto che i device Xiaomi, Redmi e POCO sono stati fino a oggi molto apprezzati tra gli sviluppatori. Ora il colosso cinese ha deciso di cambiare strategia e consentire un solo sblocco all’anno. La decisione si attua a livello globale ed è retroattiva. Gli utenti che hanno già sbloccato un bootloader negli ultimi 12 mesi dovranno attendere la scadenza di un anno prima di poterne sbloccare un altro.

Xiaomi non ha spiegato ufficialmente le motivazioni di questa scelta, ma è ragionevole pensare che alla base di questa decisione ci siano principalmente motivazioni di sicurezza. Diminuire il numero di device per i quali è possibile effettuare lo sblocco del bootloader significa ridurre significativamente il rischio che questi dispositivi vengano utilizzati in modo improprio per attività non autorizzate e potenzialmente dannose.

Per Xiaomi, come per ogni altro produttore di smartphone e tablet, è fondamentale che gli utenti utilizzino software ufficiali, garantendo così l’accesso agli aggiornamenti. Con questa nuova restrizione sulla politica di sblocco del bootloader, Xiaomi cerca anche di contrastare il fenomeno delle personalizzazioni non ufficiali create per poi essere rivendute.

Il cambio di strategia di Xiaomi rappresenta un duro colpo per gli sviluppatori e coloro che lavorano con più dispositivi per scopi di test e approfondimento. A risentirne saranno anche le community che per avere delle ROM personalizzate sviluppate da terze parti dovranno attendere più tempo rispetto a quanto accaduto fino a questo momento.