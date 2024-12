L’attesa è finita: da oggi, 28 dicembre 2024, entra ufficialmente in vigore nell’Unione Europea l’obbligo di utilizzare la porta di ricarica USB Type-C per una vasta gamma di dispositivi elettronici. La direttiva, approvata nell’ottobre del 2022, rappresenta un passo storico verso una maggiore sostenibilità ambientale e una semplificazione per i consumatori.

Ve lo avevamo già anticipato all’inizio dell’anno con un articolo dedicato, con i dettagli della normativa e le sue implicazioni per i consumatori europei.

Grazie a questa normativa, potremo finalmente iniziare a dire addio al caos di cavi e caricabatterie diversi per ogni dispositivo, con un risparmio stimato di oltre 250 milioni di euro all’anno e una significativa riduzione dei rifiuti elettronici, che si attestano attualmente intorno alle 11.000 tonnellate all’anno.

I dispositivi coinvolti nell’obbligo USB-C

A partire da oggi, tutti i nuovi dispositivi venduti nell’UE dovranno essere dotati di una porta USB Type-C. L’obbligo riguarda:

Smartphone e telefoni cellulari

Tablet

E-reader

Auricolari e cuffie

Console portatili per videogiochi

Fotocamere digitali

Mouse e tastiere wireless

Sistemi di navigazione portatili

Altoparlanti portatili

Per quanto riguarda i computer portatili, l’obbligo scatterà successivamente, con una data fissata al 28 aprile 2026, garantendo ai produttori un periodo di transizione sufficiente per adeguarsi.

Secondo quanto dichiarato da Anna Cavazzini, Presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, questa misura rappresenta “un passo decisivo verso la convenienza per i consumatori e la responsabilità ambientale”.

L’obiettivo principale è ridurre i rifiuti elettronici, garantendo al tempo stesso una maggiore trasparenza per i consumatori, grazie all’obbligo di indicare chiaramente sulle confezioni le caratteristiche di ricarica dei dispositivi.

Fra i primi a farne le spese è Apple che a partire dal 28 dicembre 2024 ha dovuto rimuovere dalla vendita ben 3 suoi prodotti con connettore Lightning, logicamente anche in Italia.

Cosa ci aspetta in futuro?

L’UE ha già anticipato che monitorerà attentamente l’evoluzione della ricarica wireless, per garantire che le future tecnologie rispettino gli stessi principi di interoperabilità e sostenibilità.

L’obbligo della porta USB-C rappresenta un passo concreto di sostenibilità e semplificazione, tuttavia troviamo paradossale che tale obbligo non venga allargato a spazzolini elettrici, rasoi e prodotti simili che ancora oggi vantano una creatività senza limiti in fatto di connettori di ricarica.