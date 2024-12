Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G è uno dei modelli più completi della fascia media, garantendo ottime prestazioni generali, un buon comparto fotografico e un prezzo che diventa sempre più accessibile. In vista del periodo di Natale, infatti, il mid-range è ora protagonista di una nuova offerta Amazon e riduce il prezzo, portandolo a meno di 300 euro, andando a scegliere la versione venduta direttamente da Amazon. Vediamo i dettagli della promo sul mid-range di Xiaomi.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G: il mid-range è in offerta su Amazon

Tramite la promo in corso oggi su Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G con un prezzo ridotto a 299,90 euro. Si tratta di uno sconto netto rispetto al listino (449 euro) ed anche rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sullo store (329 euro). La versione proposta in promo è quella dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1.

La scheda tecnica del mid-range di Xiaomi comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Il display è protetto dal vetro Glass Victus. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento dello smartphone, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Si tratta di uno dei migliori SoC in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone ha anche una batteria con capacità di 5.000 mAh e con possibilità di sfruttare la ricarica HyperCharge da 120 W, per ridurre in modo netto i tempi di ricarica. Per quanto riguarda il comparto fotografico, spicca la presenza del sensore principale da 200 Megapixel, con apertura f/1.7, che viene affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il Redmi Note 13 Pro Plus è certificato IP68 e supporta le eSIM oltre ad avere il chip NFC per i pagamenti. Sotto il display, c’è un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS e aggiornamento in arrivo ad Android 15 (lo smartphone sarà aggiornato fino ad Android 16 che sarà il suo terzo major update).

