Manca sempre meno al lancio in dei nuovi Redmi Note 14 4G e 5G, già disponibili per il mercato cinese e indiano. Nel frattempo, in rete sarebbe emerso il possibile listino prezzi dei rispettivi modelli per il mercato europeo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Redmi Note 14 4G e 5G: il listino prezzi europeo

Partiamo prima di tutto da Redmi Note 14 4G, il modello pensato essenzialmente per i mercati non ancora coperti dalla rete 5G. In base a quanto emerge dal leak, Redmi Note 14 4G presenterà un costo di partenza pari a circa 240 euro nella sua variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: facendo un rapido confronto, si tratta di una leggera diminuzione rispetto al modello immediatamente precedente, Redmi Note 13 4G, che presentava un costo di 250 euro per la stessa configurazione. Redmi Note 4G sarà disponibile al lancio rispettivamente nelle colorazioni Midnight Black, Lime Green e infine Ocean Blue.

Passiamo poi a Redmi Note 14 5G, che presenterà invece le colorazioni Coral Green, Midnight Black e Lavander Purple. In questo caso il nuovo smartphone partirà da un costo di circa 300 euro per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non discostandosi poi troppo da quanto avevamo visto in precedenza con Redmi Note 13 5G. Al momento non escludiamo l’esistenza di una possibile configurazione entry-level da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che comporterebbe dunque un ulteriore riduzione dei costi.

Terminiamo infine la serie con Redmi Note 14 Pro e Pro+, che basandoci su quanto trapelato per i modelli sopracitati, non dovrebbero presentare prezzi significativamente distanti dai precedenti Redmi Note 13 Pro e Pro+.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente dalla compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane in attesa dell’uscita, prevista entro i primi mesi del 2025.