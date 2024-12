Google sta lavorando a una funzionalità chiamata Motion Cues che ha lo scopo di aiutare gli utenti a ridurre la cinetosi quando utilizzando un dispositivo Android a bordo di un veicolo in movimento.

L’ultima versione 24.29.32 beta di Google Play Services ci offre un’anteprima della funzionalità che allo stato attuale sembra essere a buon punto.

Le schermate suggeriscono che sarà possibile decidere se la funzionalità Motion Cues deve essere abilitata automaticamente quando viene rilevata la guida, tuttavia gli utenti potranno attivare o disattivare la funzionalità tramite un riquadro impostazioni rapide.

La funzionalità Motion Cues dovrebbe ridurre la cinetosi sui dispositivi Android

Quando la funzionalità è attiva appariranno sul display dei punti che imiteranno la direzione del movimento del veicolo. Questo dovrebbe ridurre il conflitto sensoriale tra ciò che si vede e il movimento percepito dal cervello attraverso l’orecchio interno, limitando il disagio tipico della cinetosi. Ecco la funzionalità in azione allo stato attuale dello sviluppo.

Al momento Motion Cues non è ancora disponibile e non sappiamo quando potrebbe essere rilasciata agli utenti, ma dato che la funzionalità sembra in via di completamento, ci sono buone probabilità che venga rilasciata a breve.