Con la costante crescita della popolarità delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale è andata aumentando l’importanza di Google Gemini, che il colosso di Mountain View ha deciso di porre al centro del suo ecosistema di applicazioni e servizi.

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato che l’app mobile del suo assistente IA è disponibile sia su Android che su iOS per gli utenti Workspace che accedono a Gemini come servizio principale, potendo sfruttare così l’assistente IA per fare ricerche e avere risposte rapide con grande semplicità.

L’app Gemini per gli utenti Workspace

Google ricorda che gli utenti possono anche sfruttare la fotocamera del telefono per scattare foto di appunti scritti a mano ed esportarli in Google Documenti o Gmail oppure creare visualizzazioni pronte per la presentazione di un grafico su una lavagna, il tutto con le protezioni dei dati aziendali di Google Workspace.

Inoltre, il colosso di Mountain View rende noto che sta anche estendendo l’accesso all’app mobile Gemini a tutti gli utenti Education, sia come servizio di base con un’edizione “qualificante”, sia come servizio aggiuntivo.

Google ricorda che alcune funzionalità dell’app Gemini disponibili sul Web non sono disponibili per gli utenti di Google Workspace nell’app mobile (come le estensioni di Workspace, il caricamento file e la funzione Gems) mentre su Android non è supportato il profilo di lavoro.

Questa novità è disponibile per tutti i seguenti utenti Google Workspace:

Business Starter, Business Standard, Business Plus

Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus

Frontline Starter, Frontline Standard

Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus

Google Workspace for Nonprofits edition

Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus

È anche disponibile per coloro che hanno uno dei seguenti add-on:

Gemini Business

Gemini Enterprise

Gemini Education

Gemini Education Premium

Potete scaricare l’app Gemini dal Google Play Store o dall’Apple App Store