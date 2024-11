Se siete alla ricerca di uno smartphone con cui sostituire il vostro vecchio modello, l’offerta di oggi potrebbe fare decisamente al caso vostro. In occasione della settimana del Black Friday (che terminerà il prossimo 2 dicembre), Amazon ha infatti ben pensato di proporvi Motorola Edge 50 fusionin offerta al minimo storico con un ottimo 32% di sconto, permettendovi di risparmiare oltre 120 euro rispetto al prezzo consigliato: scopriamo insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità di questo modello.

Motorola edge 50 fusion: display pOLED, Dual SIM e tanto altro

Partiamo prima di tutto dal lato anteriore, dove troviamo un pannello pOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, che non vi farà perdere nessun dettaglio dei vostri contenuti multimediali preferiti, dai film alle serie TV in streaming. Ottima la frequenza d’aggiornamento da 144 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità anche per i contenuti video più concitati. Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie al supporto a Dolby Atmos che restituisce un suono profondo e coinvolgente.

All’interno troviamo il chip Snapdragon 7s Gen 2, che garantisce buone prestazioni per l’avvio di qualsiasi app senza particolari compromessi, anche quelle che richiedono maggior potenza di calcolo. La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia, permettendo di arrivare senza pensieri alla fine della giornata. La ricarica TurboPower, poi, viene facilmente in aiuto nei casi di estrema necessità, con una potenza pari a 68 W.

Motorola Edge 50 fusion dispone di una memoria interna di 256 GB, dentro cui potrete archiviare foto, video e file di qualsiasi tipologia che desiderate. Passando al lato posteriore troviamo invece il modulo fotocamere composto da due sensori, rispettivamente da 50 e 13 megapixel.

Tra le funzionalità più interessanti di questo modello troviamo il supporto al Dual SIM, grazie al quale potrete usare due numeri di telefono in contemporanea per la ricezione di messaggi e chiamate.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Motorola edge 50 fusion è disponibile in offerta su Amazon a soli 272,21 euro, contro i 399 euro del prezzo originariamente consigliato dalla compagnia produttrice. Vi ricordiamo come sempre che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita a casa vostra.