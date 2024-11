Durante la Samsung Developer Conference Korea 2024 il colosso sudcoreano ha, tra le altre cose, presentato la seconda generazione del suo modello di intelligenza artificiale generativa Gauss2. La presentazione è stata anche l’occasione per evidenziarne le prestazioni, l’efficienza e le possibili applicazioni.

Presente e futuro di Samsung Gauss2

Samsung Gauss2 è già operativo all’interno dell’azienda con tre modelli distinti che, così come riferito da Paul Kyungwhoon Cheun (Presidente, CTO della divisione Device eXperience (DX) e Responsabile della ricerca Samsung), hanno aumentato la produttività interna. Il prossimo step sarà quello di integrare Gauss2 nei prodotti.

La particolarità di Samsung Gauss2 è quella di essere un modello linguistico multimodale che garantisce prestazioni migliorate per la gestione simultanea di diverse tipologie di processi. È un modello che integra linguaggio, immagini e codice ed è disponibile in tre modelli: Compact, Balanced e Supreme.

Gauss2 Compact è un modello di piccole dimensioni che permette l’uso sul dispositivo ottimizzando le risorse di elaborazione. Il modello Gauss2 Balanced, invece, è rivolto prevalentemente a raggiungere l’equilibrio tra prestazioni, efficienza e velocità. Il modello Gauss2 Supreme è invece il massimo disponibile con prestazioni elevate basate sulla tecnologia Mixture of Experts. Si tratta sostanzialmente di un approccio per il quale solo i modelli esperti più adatti vengono selezionati e attivati ​​per compiti specifici, consentendo un efficiente miglioramento delle prestazioni attraverso la conservazione delle risorse computazionali necessarie.

Samsung Gauss2 supporta fino a 14 lingue e diversi linguaggi di programmazione. Con Gauss2 Samsung ha previsto tecniche di stabilizzazione specifiche per l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Ha inoltre sviluppato uno strumento (tokenizer) personalizzato che converte input come lettere in formati di dati che possono essere elaborati dai computer così da garantire la massima efficienza nelle lingue supportate.

Per rendere l’idea Samsung ha spiegato che i modelli Balanced e Supreme offrono prestazioni uguali o superiori (per le capacità di codifica o la generazione di risposte in varie lingue) rispetto ai modelli di intelligenza artificiale generativa open source attualmente disponibili. Gauss2 ha inoltre una velocità di elaborazione da 1,5 a 3 volte superiore permettendo una generazione di risposte più rapida e una gestione delle attività più efficiente.

Tra gli aspetti peculiari di Samsung Gauss2 c’è la personalizzazione. Trattandosi di un prodotto proprietario Samsung ha potuto adattarlo e utilizzarlo per le proprie esigenze interne. Per esempio ha sviluppato un assistente di codifica, code.i, che supporta gli sviluppatori software di Samsung e viene utilizzato dalle unità della divisione Device eXperience (DX) e dagli istituti di ricerca esteri. Parallelamente i dipendenti della DX Division possono utilizzare il servizio AI conversazionale Samsung Gauss Portal per la traduzione, la sintesi dei documenti, la scrittura delle email e altre attività d’ufficio.

In nome della vision aziendale AI for All, Samsung punta a estendere i servizi di intelligenza artificiale in tutte le linee di prodotti per permettere agli utenti di sfruttarli per le loro attività quotidiane. Alcune di queste riguardano il miglioramento dell’esperienza di SmartThings con l’intelligenza artificiale generativa, la creazione di un hub di contenuti lifestyle basato su TV e le soluzioni per gli elettrodomestici Samsung tramite tecnologia AI Vision. Senza dimenticare l’impegno di Samsung sul fronte della salute, della prevenzione e dell’assistenza sanitaria con il potenziamento dell’ecosistema Health.