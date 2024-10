All’inizio del mese, a ridosso della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Samsung aveva mostrato il contributo dato da Galaxy Watch. Tramite la collaborazione con diverse università e istituti medici internazionali Samsung ha raccontato il suo impegno, tramite le proprie tecnologie, nell’esaminare alcuni indicatori di salute per prevenire e trovare soluzioni in materia di salute mentale. Ora il colosso sudcoreano annuncia il rilascio di un aggiornamento di Samsung Health che ha come obiettivo quello di potenziare le routine di salute e benessere delle persone.

Health Record, Samsung Health Medications e Food tracker

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Samsung Health (versione 6.28) introduce nuove funzionalità tramite le quali è possibile avere una gestione complessiva migliore della propria salute. Pur precisando che queste funzionalità sono destinate esclusivamente a scopi generali di benessere e fitness e non sono destinate alla diagnosi o al trattamento di qualsiasi condizione medica o malattia, con questo aggiornamento Samsung Health consente di semplificare l’accesso alle cartelle cliniche, alla gestione dei farmaci e al monitoraggio dell’alimentazione.

Samsung Health riunisce dati sanitari frammentati in un’unica piattaforma consentendo un monitoraggio più efficace della propria salute. Per lo sviluppo di questo aggiornamento Samsung ha siglato partnership con aziende specializzate nell’integrazione di dati sanitari, nel monitoraggio dei farmaci e nella scansione dei codici a barre presenti sulle confezioni degli alimenti.

Health Records per la gestione della cartella clinica

La prima funzionalità introdotta con l’ultimo aggiornamento di Samsung Health è Health Records. Si tratta di una funzionalità grazie alla quale gli utenti possono accedere alle proprie cartelle cliniche di ospedali e delle varie strutture sanitarie connesse direttamente dall’app Samsung Health. La funzionalità consente agli utenti di ricevere informazioni e avvisi su tutti quei passaggi (come controlli, esami medici o azioni) che consentano di avere una visione olistica della propria storia clinica. Con questa funzionalità si possono consultare i referti degli esami di laboratorio, le date delle vaccinazioni eseguite, le prescrizioni mediche ricevute così da avere tutto comodamente a portata di mano per poterlo comunicare con gli operatori sanitari di riferimento.

Samsung Health Medications per il controllo dei farmaci

Samsung Health Medications non è una vera e propria novità (è stata introdotta lo scorso anno e negli Stati Uniti è la funzionalità di Samsung Health più utilizzata) ma ha ricevuto un importante aggiornamento. Questa funzionalità consente alle persone di tenere traccia dei farmaci che assume potendo accedere comodamente a informazioni legate alle possibili interazioni farmacologiche, alle allergie ai farmaci, agli effetti collaterali o le reazioni correlate al cibo. Con l’ultimo aggiornamento la funzionalità introduce la ricerca visiva che permette di aggiungere farmaci al proprio elenco scansionando il flacone con la fotocamera dello smartphone. Inoltre è possibile, tramite una dashboard intuitiva, monitorare la posologia ed eventuali dosi saltate.

Inoltre in India è possibile non solo ricevere promemoria sull’acquisto dei farmaci in base all’esaurimento delle confezioni ma anche gestire gli ordini dei medicinali completamente online.

Il monitoraggio dell’alimentazione tramite la scansione dei codici a barre

L’alimentazione è, insieme all’attività fisica regolare, tra i principali elementi di ogni forma di benessere psicofisico. Per questo motivo l’aggiornamento di Samsung Health ha introdotto la scansione dei codici a barre al Food tracker. In questo modo è possibile, in maniera semplice e intuitiva, conoscere ma soprattutto registrare i dettagli di calorie e valori nutrizionali degli alimenti che ogni giorno si consumano. Scansionando i codici a barre presenti sulle confezioni con la fotocamera dello smartphone l’app registra automaticamente tutti i dati. Questa funzionalità, a differenza delle altre due che sono disponibili solamente negli Stati Uniti (o in Corea del Sud e India), sarà disponibile anche in Italia (oltre che in Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia).