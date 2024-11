Meta ha annunciato nuove funzionalità per rendere le chiamate più semplici, affidabili e divertenti quando si utilizza l’app Facebook Messenger.

Le novità includono la possibilità di generare sfondi con l’intelligenza artificiale, effettuare videochiamate HD con la soppressione del rumore, lasciare messaggi audio e video a mo’ di segreteria, fare chiamate e inviare messaggi a mani libere. Ecco cosa potremo fare con queste novità.

Sfondi AI nelle videochiamate

A breve sarà possibile usare gli sfondi AI nelle videochiamate di Messenger per riflettere come ci si sente o semplicemente per aggiungere un po’ di carattere alla conversazione. Per iniziare a creare lo sfondo unico tramite Meta AI basta toccare l’icona degli effetti nella barra laterale delle videochiamate e selezionare “Sfondi”. Ecco un esempio.

Videochiamate HD e soppressione del rumore

Meta sta introducendo in Facebook Messenger le videochiamate in alta definizione con la soppressione del rumore di fondo e l’isolamento vocale per ottenere chiamate più chiare e di qualità superiore. L’alta definizione sarà abilitata per impostazione predefinita per le videochiamate effettuate tramite Wi-Fi, tuttavia sarà possibile abilitarle anche su rete mobile attraverso le impostazioni delle chiamate.

Messaggi audio e video “in segreteria”

Ora Facebook Messenger consente di lasciare messaggi vocali audio o video quando i contatti non possono rispondere. Ciò è possibile toccando il pulsante “Registra messaggio”.

Chiamate e messaggi a mani libere (iOS)

Gli utenti iPhone ora possono chiedere a Siri di fare chiamate e inviare messaggi, ad esempio pronunciando “Ehi Siri, invia un messaggio a Cassandra su Messenger” e poi dettando il messaggio.

Queste novità dimostrano la volontà dell’azienda di Mark Zuckerberg di introdurre nelle sue piattaforme sempre più esperienze basate sull’intelligenza artificiale Meta AI, come quelle annunciate annunciate per WhatsApp.