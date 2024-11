Fitbit ha iniziato il test di Sleep Labs, una funzionalità innovativa e sperimentale che analizza gli schemi di sonno degli utenti per comprendere le loro abitudini e fornire suggerimenti concreti su come migliorarle.

Partecipare al test è molto semplice: è sufficiente attivare la funzione degli Approfondimenti e suggerimenti sul sonno nelle impostazioni dell’app. A quel punto, all’utente è richiesta la compilazione di un registro giornaliero: basta rispondere ad alcune domande a risposta multipla e a una domanda a risposta aperta sui fattori che possono aver influito sul proprio sonno.

Il modello di intelligenza artificiale si mette quindi in moto per creare un riepilogo giornaliero che viene erogato nella schermata dei dati sul sonno e nella scheda giornaliera, insieme a una serie di consigli per migliorare il riposo. Al termine di una serie di almeno quattro registrazioni giornaliere complete, il sistema fornisce anche un report settimanale.

La funzione di test non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma non dovrebbero mancare gli aggiornamenti nelle prossime settimane.

Novità al design dell’app Fitbit

Ad ogni modo, non è questa l’unica novità di Fitbit, particolarmente attiva in queste settimane. L’app ha infatti annunciato una serie di ritocchi al proprio design, con particolare attenzione per l’uso su tablet.

Mentre infatti in precedenza l’app Fitbit su tablet non era altro che un’app per smarpthone, ma più allungata, ora invece il suo design risulta essere coerente con le maggiori disponibilità di uno schermo più grande.

In particolare, il precedente layout – che replicava su smartphone il tradizionale schema grafico con un indicatore grande al centro e tre piccoli sul fondo – è stato sostituito da un design che mostra i quattro principali indicatori delle statistiche personalizzabili messi uno di fianco all’altro, sia nell’orientamento verticale che in quello orizzontale.

Inoltre, la scheda delle statistiche non si estende più per l’intera larghezza dello schermo, ma propone un layout a doppia colonna che efficienta notevolmente lo spazio in orizzontale. Altre modifiche minori sembrano sfruttare al meglio la maggiore ampiezza del design del tablet e del crescente pubblico di utilizzatori di smartphone pieghevoli.

Le novità saranno disponibili con la versione 4.30 di Fitbit per Android.