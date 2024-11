Samsung ha annunciato importanti novità per SmartThings, la piattaforma dell’azienda coreana pensata per il settore smart home, che diventa così ancora più semplice da usare e si arricchisce del supporto fornito dall’intelligenza artificiale.

Il colosso coreano ha introdotto una nuova homepage dell’app (nota in precedenza come Preferiti), progettata per adattarsi alle differenti esigenze degli utenti e in grado di offrire funzionalità personalizzate che, a dire del produttore, semplificano la gestione della casa e migliorano l’automazione.

Le principali novità della piattaforma Samsung SmartThings

La nuova homepage fornisce agli utenti messaggi Insight, ciò sfruttando le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale, con riepiloghi in tempo reale sullo stato della propria casa e suggerimenti per le eventuali azioni che è possibile compiere (tanto per fare un esempio, se un dispositivo viene lasciato acceso quando nessuno è in casa, SmartThings consiglierà di spegnerlo per risparmiare energia).

Il colosso coreano ci tiene inoltre a mettere in evidenza il lavoro compiuto dal suo team di sviluppatori per rendere coerente l’interfaccia dell’applicazione sui vari dispositivi dell’azienda (gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy, le smart TV e gli elettrodomestici) e implementare funzioni come il backup automatico, la connettività senza interruzioni e una nuova visualizzazione mappa.

Samsung ha deciso di dare un ruolo centrale a Samsung Galaxy Tab S10, che attraverso Home Insight Widget consente agli utenti di avere un accesso immediato all’ecosistema SmartThings, trasformando così il tablet in una sorta di dashboard personalizzabile.

Samsung ha pensato anche alla serie Galaxy Book5, i cui utenti hanno la possibilità di controllare i propri dispositivi in modo più rapido e senza interrompere le attività in esecuzione sul PC.

Infine, il colosso coreano ha semplificato il trasferimento dell’accesso ad un dispositivo ad altri attraverso la scansione di un codice QR, sistema che può rivelarsi comodo per coloro che potrebbero trovare difficoltosa la registrazione manuale di un device.

Potete scaricare l’app SmartThings per Android dal Galaxy Store seguendo questo link o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: