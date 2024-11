Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche all’interfaccia e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.24.24.12.

Un nuova modifica grafica per WhatsApp Beta

Nei giorni scorsi è emerso che il team di sviluppatori è al lavoro sull’introduzione di temi che possano rendere l’interfaccia dell’applicazione più moderna e accattivante, usando il nero come colore principale per la modalità chiara e il bianco per la modalità scura.

Con la versione 2.24.24.12 beta è stata implementata per alcuni utenti una modifica grafica che riguarda le icone dei contatti e delle chat di gruppo.

Se allo stato attuale le icone dei contatti e delle chat di gruppo sono visualizzate in un colore neutro (ovviamente se non hanno un’immagine del profilo), offrendo così un aspetto semplice e uniforme, l’idea degli sviluppatori è quella di “movimentare” un po’ l’elenco delle conversazioni, usando colori più vivaci per queste icone.

Questi nuovi colori dovrebbero rendere più facile per gli utenti identificare visivamente i contatti e i gruppi con un semplice sguardo, in quanto verranno associati colori specifici a determinate chat.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

