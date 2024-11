OUKITEL ha scelto il Single’s Day, che si è celebrato qualche giorno fa, per avviare la commercializzazione del suo nuovo dispositivo di fascia bassa, che va ad arricchire l’offerta della serie C. Si chiama OUKITEL C58 ed è caratterizzato da un design molto particolare della cover posteriore, oltre che da una scheda tecnica di buon livello (ovviamente in rapporto al prezzo di vendita).

Linee semplici ma curate, una cover unica nel suo genere, un comparto fotografico capace di realizzare scatti apprezzabili, un ottimo regalo insomma per i propri cari, senza dover spendere cifre folli.

Cura nei dettagli

Nonostante utilizzi uno schermo da 6,7 pollici le dimensioni complessive non sono esagerate, grazie anche a cornici sottili. Parliamo di 166,8 x 77,5 x 8,7 millimetri e 199 grammi di peso, nella media per un dispositivo di queste dimensioni. Da segnalare che lo schermo, che ha una risoluzione HD+, ha una frequenza di refresh di 90 Hz per una riproduzione più fluida dei contenuti, a partire dai giochi.

Nella media anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e una fotocamera frontale da 8 megapixel, che consente di realizzare selfie di buona qualità e di effettuare videochiamate nitide. Dalla classica foto col panettone ai panorami in vacanza, è una soluzione valida in ogni occasione, per avere sempre un ricordo dei momenti migliori.

La batteria di OUKITEL C58, coi suoi 5.150 mAh, offre un’ottima autonomia, oltre un mese in standby ma almeno un paio di giorni di utilizzo normale, con la certezza di arrivare a sera senza problemi anche nelle giornate più impegnative, con parecchie ore di schermo acceso. E con la funzione di ricarica inversa potrete ricaricare anche altri dispositivi, trasformando lo smartphone in un vero e proprio power bank.

Le prestazioni sono sempre all’altezza della situazione, grazie a un processore octa core a cui OUKITEL ha affiancato 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. È possibile utilizzare la RAM estesa per espandere la memoria a disposizione a ben 24 GB, mentre la memoria interna può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD dalla capacità massima di 1 TB.

Questo significa che non avrete problemi in multitasking e potrete tenere numerose applicazioni aperte, passando da una all’altra in maniera velocissima. Non va dimenticata la tecnologia NFC, che grazie a Google Pay permette di effettuare pagamenti in mobilità, una soluzione sempre più apprezzata dagli utilizzatori. Il sistema operativo, infine, è Android 14, senza particolari personalizzazioni e senza bloatware.

Prezzo e disponibilità

OUKITEL ha pensato a una special promozione per celebrare il lancio del nuovo dispositivo, valida da oggi 11 novembre fino al prossimo 18 novembre. In questo periodo infatti il prezzo di vendita sarà di soli 99,99 dollari, un prezzo davvero allettante. Al termine della promozione il prezzo di vendita sarà di 159,98 dollari, applicando un coupon da 10 dollari presente sullo store ufficiale. A seguire i link per l’acquisto.