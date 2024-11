Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funioni e risolvendo i bug che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Il frutto di questo lavoro è il rilascio nelle scorse ore di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.24.9.

Come cambia la galleria di WhatsApp

Pare che gli sviluppatori stiano valutando vari miglioramenti alla galleria, con l’obiettivo di rendere più rapido e semplice per gli utenti inviare e gestire più foto e video e con la versione 2.24.24.9 beta hanno messo a disposizione di alcuni una nuova interfaccia.

La versione rinnovata dell’interfaccia della galleria consente agli utenti di sfruttare un’opzione di selezione multipla di foto e video, semplificando così il processo di condivisione e ciò include un apposito tasto per stabilire quali contenuti vanno inviati in altà qualità.

Aumenta anche la velocità di condivisione dei contenuti, in quanto viene saltato il passaggio all’editor (chi desidera apportare delle modifiche può toccare l’apposito tasto accanto alla barra della didascalia).

Ed ancora, tra le novità vi sono il supporto per gli album di foto e video per includere le proprie didascalie (anche due elementi con una didascalia appariranno come un album) e la visualizzazione del numero di elementi contenuti in un album direttamente nell’elenco.

Al momento non vi sono informazioni su quando la nuova interfaccia verrà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili dell’app del popolare servizio di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

