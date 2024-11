L’app Google Pixel Meteo ha fatto il suo esordio ufficiale all’inizio di quest’anno sugli smartphone della serie Google Pixel 9, offrendo agli utenti alcune chicche davvero interessanti, come un’interfaccia rinnovata, la possibilità di applicare varie personalizzazioni, i bollettini meteo basati sull’intelligenza artificiale e nuovi widget.

L’applicazione, che di recente è stata lanciata sulle precedenti generazioni di smartphone Google Pixel, sta per arricchirsi di una nuova funzionalità che dovrebbe riuscire a migliorare l’esperienza utente.

Pixel Meteo si arricchisce di una divertente nuova funzione

Lo scorso mese è emerso che tra le novità in lavorazione vi erano anche le vibrazioni meteo immersive, ossia una funzione studiata per fare vibrare i dispositivi in sincrono con le animazioni meteo e gli effetti audio e nelle scorse ore questa novità ha iniziato ad essere implementata per gli utenti.

Stando a quanto è stato reso noto dal popolare leaker Mishaal Rahman su X, con la versione 1.0.20240910.687035637.release di Google Pixel Meteo per alcuni utenti è divenuta disponibile la nuova funzione (ciò attraverso un aggiornamento lato server).

Oltre che sugli smartphone della serie Google Pixel 9, pare che la novità sia sbarcata anche sui modelli delle precedenti generazioni, come ad esempio la serie Google Pixel 8, a cui si riferisce il seguente screenshot:

Se desiderate scoprire se questa nuova funzione è disponibile sul vostro dispositivo, non dovete fare altro che aprire l’app Pixel Meteo e toccare l’avatar nell’angolo in alto a destra: nella seguente schermata pop-up dovrebbe essere visibile una nuova opzione Vibrazioni meteo immersive, attivabile con un semplice tocco.

La funzionalità aggiunge una vibrazione all’effetto audio per alcune condizioni meteo (come la pioggia lieve o quella intensa, la neve, i temporali, ecc.), in modo da garantire agli utenti un’esperienza nel complesso più piacevole.

Probabilmente nel giro di qualche giorno questa novità di Pixel Meteo sarà disponibile per tutti gli utenti Google Pixel.