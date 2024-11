Tra i vari software nati dal colosso di Mountain View figura anche Google TV, il sistema operativo sviluppato dall’azienda che anima televisori, TV box, oltre ovviamente alle Chromecast con Google TV e al nuovo Google TV Streamer. Se la piattaforma in questione riceve diverse attenzioni da parte della società, altrettanto non si può dire dell’applicazione mobile installata sui nostri smartphone.

Tuttavia, nelle ultime ore, anche l’app Google TV ha ricevuto una piccola novità, volta ad aumentare la condivisione dei contenuti preferiti tra gli utenti.

Ora potete condividere film e serie TV con un link dall’app Google TV

Senza troppi clamori, nelle ultime ore la società ha introdotto una piccola modifica nell’app Google TV, grazie alla quale è ora possibile condividere un link a film o programmi TV all’interno dell’app con chiunque. La nuova funzione, disponibile sia per Android che per iOS, si occupa di inoltrare un link a un altro utente che può aprire un film o un programma TV specifico con l’app in questione.

Come potete notare dallo screenshot qui sotto, l’app ha ricevuto un nuovo pulsante dedicato alla condivisione posizionato nella parte superiore destra, cliccando su di esso si apre il menù con il quale scegliere come condividere il contenuto di nostro gradimento.

Il link condiviso funziona esclusivamente se anche l’altro utente ha installato l’app Google TV sul proprio dispositivo, in caso contrario lo smartphone dell’utente aprirà la relativa pagina dello store per procedere con il download dell’applicazione, oppure il sito web della piattaforma se il link viene aperto da computer.

È bene sottolineare come la novità introdotta non permetta la condivisione dell’accesso al contenuto in sé, per visualizzare il film o la serie TV inoltrata tramite link l’utente ricevente dovrà essere in possesso di un abbonamento o in alternativa dovrà acquistare il contenuto. Si tratta quindi di una piccola novità introdotta da Google, il cui unico scopo è in buona sostanza far conoscere agli amici i nostri programmi preferiti.