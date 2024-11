Il primo anello intelligente dell’azienda coreana Samsung ha debuttato quest’anno riscuotendo un successo discreto, ma a quanto pare si parla già di un sequel. Secondo un insider coreano, potremmo vedere il Samsung Galaxy Ring 2 già nel 2025, magari anche prima del previsto.

La notizia arriva da un blogger, che ha condiviso alcuni dettagli sulla nuova versione del Samsung Galaxy Ring. L’azienda, infatti, potrebbe anticipare il lancio rispetto ai tempi inizialmente previsti, anche se per ora non ci sono date precise. Tenendo in considerazione che il primo modello del Samsung Galaxy Ring è stato annunciato a gennaio e lanciato ufficialmente a luglio, c’è la possibilità che il nuovo modello segua tempistiche simili, e molto probabilmente anche più rapide.

Per quanto ne sappiamo al momento e secondo alcune voci, il Galaxy Ring 2 offrirà diversi miglioramenti. Potremmo vedere un design più sottile e una batteria con una durata più lunga, insomma due caratteristiche che potrebbero risolvere alcune delle principali critiche rivolte alla prima versione. Ci sarebbero anche altre nuove funzioni in arrivo, anche se al momento non sono state ancora rivelate.

Parlando di smart ring, per chi sperava in un anello smart firmato Apple, la situazione è ancora incerta. Voci affermano che Apple stia ancora sviluppando dispositivi indossabili, tra cui un anello smart, una fascia e un paio di occhiali intelligenti. Tuttavia queste voci vanno in contrasto con quanto riportato recentemente da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple non avrebbe ancora piani concreti per il lancio di un anello smart.

Insomma, il mercato degli anelli smart sembra avere un potenziale tutto da esplorare. Samsung ha scommesso fin da subito su questo prodotto quasi inedito e, a quanto pare, sta già lavorando a una seconda versione perfezionata. Apple, dal canto suo, resta alla finestra, valutando molto probabilmente i riscontri del mercato prima di impegnarsi con lo sviluppo di un proprio modello.