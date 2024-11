Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.24.23.13.

WhatsApp Beta introduce una comoda novità

Il mese scorso è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una funzionalità studiata per consentire agli utenti di cercare immagini condivise sul Web, in modo da poter verificare l’autenticità di quelle ricevute direttamente tramite l’applicazione, rendendo più facile capire se un’immagine è stata manipolata.

Ebbene, con la versione 2.24.23.13 beta questa funzionalità è stata messa a disposizione di alcuni tester:

La nuova funzionalità si trova nel menu di overflow quando si visualizza un’immagine e ciò la rende facilmente accessibile. Selezionando l’opzione “Cerca sul Web”, viene avviata una ricerca inversa delle immagini, consentendo così agli utenti di trovare più informazioni sul loro conto (in modo da poter capire ad esempio se una determinata immagine è stata manipolata).

Si tratta di una funzionalità che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per combattere la disinformazione, un fenomeno sempre più diffuso sui social e sulle app di messaggistica.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione del popolare servizio di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp