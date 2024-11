OnePlus Watch 2 si presenta come uno degli smartwatch più completi della sua categoria, con un design elegante e caratteristiche tecniche di alto livello. Un prodotto completo grazie ad un hardware recente e un software veramente smart, ovvero WearOS by Google. In queste ore si trova in ottima offerta sul OnePlus Store dove non solo potete acquistarlo a 90€ di sconto ma inoltre sono inclusi ben 3 omaggi. Ecco tutti i dettagli

OnePlus Watch 2 è uno smartwatch completo

OnePlus Watch 2 è innanzitutto dotato di un bel display AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 1000 nits, ed è protetto da un vetro in cristallo zaffiro, altamente resistente ai graffi.

Il cuore tecnologico è composto da un doppio chip: processore Snapdragon W5 e BES2700, mentre il primo garantisce prestazioni fluide il secondo entra in azione quando lo smartwatch va in stand-by; ha infatti un minor consumo e permette allo smartwatch di avere una autonomia longeva, anche grazie alla corposa batteria da 500 mAh. Il dispositivo è inoltre certificato 5ATM per la resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per le attività all’aperto.

Sul fronte della salute e del fitness, il OnePlus Watch 2 offre monitoraggio del battito cardiaco, SpO2, stress, sonno e oltre 100 modalità di allenamento, compresa la possibilità di riconoscimento automatico di sei attività fisiche come corsa, camminata e nuoto. Grazie alla piattaforma Wear OS by Google, l’orologio supporta una vasta gamma di applicazioni e servizi Google, inclusi Google Maps, Google Wallet e Google Fit, offrendo un’esperienza utente estremamente completa. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di OnePlus Watch 2 e nella recensione.

OnePlus Watch 2 è imperdibile tra sconto e omaggi

Se stai cercando uno smartwatch avanzato con un ottimo rapporto qualità-prezzo insomma, OnePlus Watch 2 è attualmente una delle migliori proposte essendo disponibile, anche grazie al coupon BLACKFRIDAY2024, in offerta a 239€ invece di 329€, nelle colorazioni Black e Green, direttamente su OnePlus Store. In più, con l’acquisto si ricevono in omaggio le OnePlus Buds Pro 2, un cinturino aggiuntivo e una basetta di ricarica ulteriore. Un’offerta molto interessante per chi desidera un pacchetto completo per la gestione di fitness, salute e notifiche quotidiane.