Le offerte Black Friday di HONOR sono già partite (scopri quando è e come seguire il Black Friday) e HONOR 200 risulta essere tra i prodotti promozionati più interessanti. Si tratta di uno smartphone che risponde molto bene infatti alla ricerca più comune: un buon smartphone per fare foto a poco prezzo. Honor 200 infatti ha specifiche tecniche avanzate, con un processore prestante il giusto (per la fascia di prezzo) e un comparto fotografico completo, e ora un prezzo assai allettante essendo finalmente disponibile sotto i 300 euro (rispetto ai 449 euro di listino).

HONOR 200: completissimo nella scheda tecnica

HONOR 200, annunciato a maggio 2024, è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1200 x 2664 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco fino a 4000 nit, per un’esperienza visiva di livello. Il pannello supporta HDR e integra la tecnologia Natural Tone 2.0, che regola la temperatura del colore in base alla luce ambientale, garantendo comfort visivo anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto la scocca, monta il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con GPU Adreno 720, assicurando fluidità e prestazioni adatte sia per le app quotidiane sia per un uso intensivo. Lo smartphone è disponibile in due varianti di memoria: 256 GB con 8 GB di RAM e 512 GB con 12 GB di RAM, senza possibilità di espansione tramite microSD.

Il comparto fotografico, come dicevamo, è di alto livello, con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale Sony IMX906 da 50 MP con apertura f/1.95 e OIS, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x e un ultra-grandangolare da 12 MP per scatti di qualità in ogni situazione. La fotocamera frontale da 50 MP consente selfie dettagliati e video in 4K. Senza molti dubbi sul podio fra i migliori camera phone della fascia media, ancor di più su quella medio-bassa.

Anche la batteria non è da meno: 5200 mAh supporta la ricarica rapida da 100W, che permette di raggiungere il 57% in soli 15 minuti, secondo i test. Completa la connettività con supporto al 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. Il tutto è gestito dal sistema operativo Android 14 con interfaccia MagicOS 8, che introduce funzioni intelligenti come Magic Portal e Magic Ring per un’interazione più fluida.

Offerta imperdibile: sconto al minimo per HONOR 200

In occasione della promozione attuale, HONOR 200 è disponibile in offerta sul sito ufficiale di HONOR. La versione da 256 GB può essere acquistata a 296,91€ invece di 399€, grazie a uno sconto in pagina e al codice coupon “AHFANS10P”. Per chi desidera una maggiore capacità di archiviazione, la versione da 512 GB è proposta a 341,10€ rispetto al prezzo di listino di 449€, sempre utilizzando il medesimo coupon.

In alternativa, la versione da 512 GB è disponibile anche su Amazon in offerta a 349€ con spedizione gratuita per i clienti Prime.

Non solo HONOR 200 è in offerta ma anche HONOR 200 Pro, HONOR Magic V2 e tanti altri dispositivi, li trovate nel nostro articolo dedicato alle offerte HONOR Black Friday.