Google Play Protect è una protezione contro i malware capace di migliorarsi in tempo reale grazie agli avanzati algoritmi di machine learning di Google. La protezione è sempre attiva per tenere al sicuro i dati, le app e i dispositivi Android.

Google Play Protect esegue controlli di sicurezza su tutte le app Android prima che vengano scaricate, contribuendo a garantire che siano sicure da usare, tuttavia potrebbe interferire con l’installazione di app che non provengono dal Google Play Store o non sono state verificate dallo strumento.

In questo caso alcuni utenti disattivano Play Protect per evitare di bloccare i download di app di terze parti, ma poi si dimenticano di riattivarlo, lasciando il loro dispositivo più esposto alle app dannose.

In quest’ottica sembra che Google stia lavorando a una soluzione che può aiutare a risolvere questa tipica svista da parte dell’utente.

Nel frattempo il colosso di Mountain View sta preparando anche una nuova sezione per la scheda Giochi del Play Store.

Google Play Store potrebbe consentire di sospendere temporaneamente Play Protect

Il codice della versione 43.4.23.31 dell’app Play Store rivela che Google sta lavorando su una funzionalità che consentirà agli utenti di sospendere temporaneamente Play Protect, oltre che disattivarlo in maniera perenne.

In questo modo gli utenti potranno mettere in pausa Play Protect per un giorno e lo strumento di sicurezza si riattiverà automaticamente il giorno successivo.

La richiesta di mettere in pausa Play Protect apparirà quando gli utenti premeranno il pulsante per disattivarlo, tuttavia la finestra avvisa del fatto che le richieste di mettere in pausa o disattivare Play Protect potrebbero essere una truffa.

Al momento non è chiaro quando questa funzionalità verrà distribuita ampiamente, ma dovrebbe accadere abbastanza presto.

Google sta preparando una nuova sezione per la scheda Giochi del Play Store

Il leaker AssembleDebug ha scoperto che prossimamente Google Play Store permetterà di accedere rapidamente ai giochi installati tramite un carosello “Continua a giocare” che apparirà nella scheda Giochi nel Play Store.

Il carosello scorrevole mostrerà le miniature dei giochi installati sul dispositivo al di sotto delle quali ci sarà il pulsante “Gioca”.

Il carosello mostrerà anche quando l’utente ha giocato l’ultima volta a ogni gioco, oppure quando è stato installato per i titoli mai giocati. Ecco come si presenta la novità allo stato attuale dello sviluppo.

La nuova sezione “Continua a giocare” non è ancora attiva nella versione 43.4.23.31 del Google Play Store, ma potrebbe essere rilasciata con un futuro aggiornamento dell’app.