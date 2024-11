Amazon amplia le opzioni di pagamento per i suoi clienti con “Tocca per pagare”, un nuovo metodo disponibile solo tramite app che sfrutta la tecnologia NFC integrata ormai nella quasi totalità degli smartphone odierni, semplificando gli acquisti online.

Grazie a questa nuova funzione, è possibile effettuare pagamenti solamente avvicinando una carta contactless sul retro del telefono, simulando in tutto e per tutto l’esperienza di un POS tradizionale. Questa opzione va ad arricchire ai metodi di pagamento tradizionali già esistenti, come carte di credito e buoni regalo.

Come funziona “Tocca per pagare” su Amazon

Utilizzare la nuova funzione di Amazon “Tocca per pagare” è molto semplice; Al momento del check-out, selezionando “Modifica metodo di pagamento” e scorrendo fino alla sezione “Altri modi per pagare”, si troverà l’opzione “Tocca per pagare” con l’icona NFC. Dopo averla selezionata, basterà avvicinare una carta contactless sul retro dello smartphone, dove è situato il chip NFC, per completare l’acquisto.

Se la carta viene rilevata correttamente, si aprirà una schermata riepilogativa, con la possibilità di scegliere se salvare o meno il metodo di pagamento per il futuro, proprio come accade per i pagamenti tradizionali. Con un semplice click su “Continua”, l’acquisto è concluso.

Vantaggi e sicurezza del nuovo metodo di pagamento

Questa nuova opzione di pagamento di Amazon può essere particolarmente utile in diverse occasioni. Sicuramente è l’ideale per chi preferisce non memorizzare le proprie carte nell’app di Amazon o per chi acquista raramente. Può rivelarsi effettivamente pratico quando si vuole utilizzare una carta specifica solo per un acquisto singolo, senza appunto l’obbligo di salvarla.

Altro scenario che sicuramente si presenta spesso, è quello degli acquisti effettuati per conto di terzi, come amici o parenti. In questo caso basterà far avvicinare la carta contactless dell’altra persona al retro del nostro smartphone per effettuare il pagamento, evitando così la necessità di rimborsi o trasferimenti di denaro. Infatti, eventuali rimborsi di Amazon, come quelli legati a un reso, saranno accreditati direttamente sul metodo di pagamento utilizzato durante l’acquisto.

Non sappiamo da quando esattamente questa nuova modalità di pagamento sia disponibile nell’app di Amazon, ma una cosa è certa: il colosso dell’e-commerce continua a evolversi giorno dopo giorno per garantire la massima praticità agli utenti.