Nel corso delle ultime ore, un leak avrebbe svelato gran parte delle specifiche tecniche di POCO F7 Pro, nuovo modello di smartphone top di gamma della compagnia nato come versione per il mercato globale di Redmi K80 e conosciuto con il nome in codice “Zorn“: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

POCO F7 Pro: display OLED, ricarica ultra-rapida e tanto altro

Partiamo prima di tutto dal lato anteriore, dove troveremo un display OLED da 6,67 pollici di diagonale realizzato dalla compagnia TCL, con risoluzione 2K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano del nuovo smartphone di POCO troveremo il chip Snapdragon 8 Gen 3, che andrà ad alimentare l’interfaccia proprietaria HyperOS 2.0, basata sul sistema operativo Android 15, con un’esperienza d’uso per l’utente notevolmente migliorata rispetto al passato.

Una delle caratteristiche più rilevanti consiste nella funzionalità di ricarica ultra-rapida a 90 W di potenza, che consentirà di ricaricare lo smartphone nel giro di un tempo notevolmente ridotto rispetto ai modelli della concorrenza attualmente sul mercato.

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali specifiche tecniche, trattandosi di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di POCO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.