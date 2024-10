Amazon ha lanciato Rufus, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che si mette a disposizione dei clienti come un personal shopper digitale in grado di svolgere il tipico ruolo del commesso esperto che assiste il cliente in negozio.

Lo scopo di Rufus è quello di offrire agli acquirenti un’assistenza interattiva durante lo shopping online su Amazon, rendendo l’esperienza di acquisto più semplice e intuitiva e soprattutto su misura.

Rufus è accessibile tramite un pulsante in basso a destra e fornisce consigli di acquisto mirati, risposte ai dubbi o alle curiosità sugli articoli di Amazon.it.

Rufus è progettato per rispondere alle domande dei clienti in ogni fase del loro percorso d’acquisto su Amazon.it. Basta chiedere ad esempio “Cosa mi serve per preparare un frullato?” o “Questa racchetta da tennis è adatta ai principianti?” e Rufus utilizzerà i dettagli della pagina prodotto, le recensioni degli utenti e le FAQ per rispondere in modo coerente.

Il chatbot può inoltre suggerire prodotti e confrontarli, rendendo più facile la scelta tra articoli simili, rispondendo a domande come “Qual è la differenza tra lucidalabbra e olio per le labbra?” o “Confronta le diverse tipologie di rasoio elettrico”.

L’intelligenza artificiale di Rufus non si limita a questo, in quanto è in grado di comprendere i desideri e le esigenze del cliente, suggerendo articoli adatti a scopi specifici come il giardinaggio indoor, la preparazione di un piatto particolare o le migliori attrezzature per un’attività sportiva, migliorando la consapevolezza e la qualità delle decisioni d’acquisto del cliente.

Gli utenti possono valutare la qualità delle risposte di Rufus mettendo “mi piace” o “non mi piace” e lasciare commenti per suggerire miglioramenti, in modo che Amazon possa ottimizzare il servizio offerto nel tempo.

Amazon avvia il test di Rufus in Italia

Rufus è stato lanciato oggi in versione beta su Amazon.it e al momento è disponibile per un gruppo selezionato di utenti italiani, ma nelle prossime settimane il servizio verrà implementato più ampiamente.