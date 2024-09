Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove conferme e leak riguardanti rispettivamente OnePlus 13 e OnePlus Open 2, i due nuovi dispositivi della compagnia in uscita nel corso dei prossimi mesi sul mercato di tutto il mondo: scopriamone insieme le principali specifiche tecniche.

OnePlus 13: nuovo display OLED BOE X2 e tanto altro

In occasione della BOE Global Innovation Partner Conference tenutasi recentemente in Cina, la stessa BOE ha annunciato che la seconda generazione del suo display Oriental Screen verrà lanciata il mese prossimo, in concomitanza con l’uscita del nuovo smartphone di OnePlus, che lo monterà presumibilmente al suo interno, nonostante non sia stato effettivamente menzionato.

Ciò si tradurrà dunque in un display nettamente più luminoso e prestante rispetto al modello precedente, con un maggior livello di protezione per gli occhi. Per fare un rapido confronto, OnePlus 12 (che presentava il primo display frutto della collaborazione tra le due compagnie) presentava un picco di luminosità pari a 4500 nit, e una frequenza d’aggiornamento pari a 160 Hz, specifiche che verranno dunque migliorate con la nuova generazione di display.

L’uscita di OnePlus 13 è prevista in Cina prima dell’11 novembre, verosimilmente a cavallo tra la fine di ottobre e gli inizi del mese successivo. Ciò suggerirebbe dunque un eventuale lancio sul mercato globale verso dicembre 2024, nonostante non disponiamo al momento di informazioni ufficiali in merito: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

OnePlus Open 2: design sottile senza precedenti

Nonostante manchino ancora moltissimi mesi all’uscita di OnePlus Open 2, prevista per il 2025, alcuni reak suggerirebbero delle specifiche davvero interessanti, soprattutto nel caso delle dimensioni. Alcune fonti riporterebbero infatti che OnePlus Open 2 potrebbe essere a tutti gli effetti il dispositivo pieghevole più sottile disponibile sul mercato statunitense, andando così a superare Google Pixel 9 Pro Fold, recentemente uscito.

A dichiararlo sarebbe stato il celebre informatore Digital Chat Station, che all’interno di un suo post sulla piattaforma Weibo avrebbe riportato uno spessore pari a poco più di 9 millimetri. Facendo un veloce confronto, Google Pixel 9 Pro Fold ha uno spessore di 10,5 millimetri, seguito subito dopo da Samsung Galaxy Z Fold6, che misura invece 12,1 millimetri. Si tratterebbe dunque di un significativo passo in avanti rispetto alla prima generazione di OnePlus Open, pari in questo caso a 11,7 millimetri di spessore.

I leak non finiscono qui, dal momento che lo stesso utente avrebbe condiviso altri importanti dettagli in merito alle specifiche tecniche di OnePlus Open 2. Si parte prima di tutto da due display con risoluzione 2K, sia interno che esterno. Il prossimo pieghevole di OnePlus monterà molto probabilmente il nuovo attesissimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, risultando dunque tra i dispositivi più performanti della categoria.

Miglioramenti previsti per questo nuovo modello anche per la resistenza all’acqua, oltre che una batteria da 6000 mAh di capacità, che ne garantirà la giusta autonomia. Nel caso del comparto fotocamere, OnePlus Open 2 presenterà un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un periscopio, di cui però non conosciamo ancora i dettagli precisi. Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte di OnePlus.