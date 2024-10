Sul finire del mese di settembre il colosso coreano ha presentato i nuovi tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra, si tratta di due dispositivi di tutto rispetto dotati di specifiche e caratteristiche in grado di soddisfare praticamente qualsiasi tipo di utilizzo.

Nonostante ciò, chi ancora possiede uno dei dispositivi della precedente famiglia Galaxy Tab S9 ha comunque tra le mani un tablet di livello, che tra l’altro può essere utilizzato con gli accessori della nuova gamma visto che custodie e tastiere dei Galaxy Tab S10 possono essere utilizzati sui Tab S9 (e viceversa).

C’è però un aspetto che al momento potrebbe frenare alcuni possessori di un tablet della precedente generazione dall’acquisto di una delle nuove tastiere, ovvero il tasto Galaxy AI, già protagonista in passato di alcune indiscrezioni. Allo stato attuale infatti il pulsante fisico in questione non è compatibile con i Galaxy Tab S9, ma la situazione è destinata a cambiare.

Anche i Tab S9 potranno beneficiare del tasto Galaxy AI con l’arrivo della One UI 7.0

Il nuovo tasto Galaxy AI implementato da Samsung sulle tastiere dei nuovi Galaxy Tab S10, se cliccato, richiama l’assistente preferito dell’utente; al momento però, per quanto come detto le periferiche siano compatibili con i modelli di tablet della precedente generazione, il tasto Galaxy AI non lo è.

Il filmato che potete vedere qui sopra tuttavia, ci fornisce a conti fatti la conferma ufficiale dell’azienda di come la situazione in futuro possa cambiare; il breve video pubblicato mostra gli accessori Cover Keyboard della serie Galaxy Tab S10, prestando attenzione però, a circa 15 secondi dall’inizio del video, potete vedere apparire una scritta nella parte inferiore sinistra dello schermo che recita:

Compatible with Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, S10+, S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE. On Galaxy Tab S9 and Tab S9 FE Series devices, One UI 7.0 or above is required to support the Galaxy Al Key function. It may require One Ul update.

Secondo quando condiviso dall’azienda, seppur in maniera non proprio evidente, la prossima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 7.0 introdurrà il supporto per il tasto Galaxy AI sui dispositivi della serie Tab S9.

Chiunque sia in possesso di uno dei tablet interessati dovrà quindi solo pazientare ancora un po’, Samsung dovrebbe rilasciare la nuova versione One UI il prossimo anno, permettendo agli utenti non solo di beneficiare di tutta una serie di nuove funzionalità, ma anche di poter sfruttare a pieno il nuovo pulsante Galaxy AI.