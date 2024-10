A distanza di tanti anni dal suo lancio, il programma a premi Google Play Points è ancora al centro delle attenzioni del colosso di Mountain View e continua ad arricchirsi di nuove interessanti offerte per gli utenti.

Ed è questa una delle principali ragioni per cui tale soluzione nel corso degli anni è riuscita a conquistare centinaia di milioni di utenti Android, che l’hanno sfruttata per ottenere gratuitamente contenuti dal Google Play Store.

Un nuovo prestigioso premio per il programma Google Play Points

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato un’importante novità per gli utenti Gold (o di livello superiore), per i quali sarà possibile ottenere abbonamenti gratuiti a due popolari servizi di streaming del calibro di Disney+ e Hulu (quest’ultimo solo negli Stati Uniti).

Disney+ è un servizio streaming che non ha bisogno di presentazioni, offrendo agli utenti non soltanto i contenuti della Disney ma anche quelli di altri popolari marchi, come Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Da oggi i membri idonei di Google Play Points negli Stati Uniti, in Germania, in Italia, in Spagna, nel Regno Unito, in Giappone e a Taiwan potranno richiedere Disney+ e guardare tutti i contenuti della piattaforma.

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, i membri Gold potranno usufruire di sei mesi di abbonamento gratuito a Disney+, per quelli Platinum il premio sale a 9 mesi mentre per i membri Diamond il servizio di streaming sarà disponibile senza costi per un anno.

Non ci resta altro da fare che augurare agli utenti Google Play Points un buon divertimento.