L’accessorio Bookcase di Astropad vuole rendere lo smartphone più simile a un e-reader replicando alcune delle caratteristiche tipiche dei dispositivi come i Kindle di Amazon.

Si tratta di una particolare custodia con un attacco magnetico che rende lo smartphone più o meno delle dimensioni e della forma di un e-reader o di un tradizionale romanzo tascabile.

Il Bookcase di Astropad rende lo smartphone una specie di e-reader

Il produttore afferma che l’accessorio è compatibile con qualsiasi smartphone che può essere agganciato a un caricabatterie wireless magnetico, anche quando monta una custodia protettiva separata, tuttavia l’azienda include anche un kit di conversione MagSafe per gli iPhone e gli smartphone Android meno recenti.

Grazie a un chip NFC e una nuova app mobile è possibile configurare il proprio smartphone in modo che apra automaticamente l’app di lettura preferita quando è collegato al Bookcase, con la possibilità di disattivare temporaneamente anche le notifiche e altre distrazioni, tuttavia l’azienda non specifica se l’app può anche impedire di accedere ad app come TikTok quando è in uso.

Naturalmente l’accessorio non fornisce uno schermo e-ink, una maggiore autonomia o altre caratteristiche che hanno reso popolari gli ebook reader. La possibilità di lasciare l’e-reader a casa potrebbe essere allettante, ma l’ingombro rimane più o meno uguale.

La spesa è inferiore rispetto ad acquistare un e-reader, ma non più di quel tanto visto che Bookcase è attualmente in vendita sul sito Web di Astropad al prezzo di 50 dollari. Ecco il video promozionale del prodotto.